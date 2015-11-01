قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط.. نظرة فاحصة على الوضع الاقتصادي

القاهرة أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - يواجه اقتصاد دول الخليج العربية أكبر تحدياته منذ أكثر من عشر سنوات إذ يدفع هبوط أسعار النفط الحكومات للإنفاق بالعجز ويرغمها على التخلي عن بعض نظم الدعم السخية وكذلك تقييد السيولة في القطاع المصرفي. في الوقت نفسه تفتح عودة إيران إلى النظام التجاري العالمي مع رفع العقوبات المفروضة عليها الباب أمام إمكانية تغيير الميزان الاقتصادي في المنطقة. من ناحية أخرى فإن الدول المستوردة للنفط في شمال أفريقيا بدأت تظهر عليها علامات تسارع وتيرة النمو في أعقاب ما نفذته من إصلاحات اقتصادية.