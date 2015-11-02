Wed 9 Aug 2017 | 14:55 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مجموعة زين تعين إيمان الروضان رئيسا تنفيذيا لزين الكويت

Mon Nov 2, 2015 6:26am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مجموعة زين الكويتية للاتصالات المتنقلة اليوم الاثنين إنها عينت إيمان عبد المحسن الروضان رئيسا تنفيذيا لشركة زين الكويت خلفا لعمر سعود العمر.

وقالت زين في بيان لبورصة الكويت إن عمر سعود العمر "سيعود إلي الإدارة التنفيذية لمجموعة زين ليمارس مهامه كمستشار للرئيس التنفيذي وذلك اعتبارا من تاريخ 1 ديسمبر (كانون الأول) 2015."

ولم يوضح البيان السياق الذي تأتي فيه هذه التغييرات. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 