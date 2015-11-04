وزير النفط الكويتي: أعتقد أن أسعار النفط بلغت أدنى مستوياتها

الرياض 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الأربعاء إنه يعتقد أن أسعار النفط قد بلغت أدنى مستوياتها.

وذكر العمير أثناء حديثه في العاصمة السعودية الرياض أنه ينبغي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ألا تخفض الإنتاج بمفردها.