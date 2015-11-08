أسواق الأسهم في الشرق الأوسط تتراجع مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

من أندرو تورشيا

دبي 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - هبطت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الأحد مع التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول وهو ما يظهر هشاشة معنويات المستثمرين في المنطقة في مواجهة تراجع أسعار النفط.

وارتفعت عائدات السندات الأمريكية قصيرة الأجل لأعلى مستوياتها في خمس سنوات يوم الجمعة بعدما عززت بيانات قوية للغاية عن الوظائف في الولايات المتحدة لأكتوبر تشرين الأول التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنحو 1.9 في المئة أثناء الجلسة لكنه قلص خسائره ليغلق منخفضا 0.6 في المئة عند 6923 نقطة متماسكا عند مستوى دعم فني 6921 نقطة وهي ثاني مرة يختبر فيها المؤشر هذا المستوى منذ الأسبوع الماضي.

وتراجع سهم دار الأركان للتطوير العقاري 0.8 في المئة.

وهوى سهم السعودية للطباعة والتغليف عشرة في المئة. وبدأ السهم رحلة الهبوط يوم الخميس بعد انفجار فقاعته.

وانخفضت أسعار النفط بنحو اثنين في المئة يوم الجمعة مع إغلاق خام القياس العالمي مزيج برنت دون 48 دولارا للبرميل. وسبب ذلك أضرارا لمنتجي البتروكيماويات مع هبوط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.5 في المئة.

وكانت أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة الأكثر تأثرا بتوقعات رفع الفائدة الأمريكية من خلال شركات التطوير العقاري. وترتبط عملة الإمارات الدرهم بالدولار وهو ما قد يدفع المصرف المركزي الإماراتي لرفع الفائدة وربما يؤدي ارتفاع قيمة الدرهم والدولار معا إلى إحجام المستثمرين الأجانب عن شراء العقارات في دبي نظرا لارتفاع الأسعار.