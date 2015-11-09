مصدر: الكويت ترفع سعر شحنات نفط ديسمبر المتجهة إلى آسيا

سنغافورة 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصدر مطلع بتجارة النفط اليوم الاثنين إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحنات ديسمبر كانون الأول من النفط الخام المتجهة إلى المشترين الآسيويين عند مستوى يقل 3.50 دولار للبرميل عن متوسط خامي سلطنة عمان ودبي أي بزيادة 0.30 دولار عن الشهر السابق.

ويبقي هذا على خصم سعر الخام عن الخام العربي المتوسط السعودي دون تغيير عند 0.60 دولار للبرميل في ديسمبر كانون الأول حسبما تظهره حسابات أجرتها رويترز.