وزير كويتي: أسعار النفط قد تظل منخفضة لفترة طويلة

دبي 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح قوله اليوم الاثنين إن أسعار النفط قد تظل منخفضة لفترة طويلة لكن من المرجح أن يدعم الطلب القوي تعافي الأسعار.

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على مواجهة موجة انخفاض أسعار النفط من خلال توافقها داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).