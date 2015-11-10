جازبروم الروسية توقع مذكرة تفاهم مع الكويت بشأن التعاون في قطاع النفط والغاز
سوتشي (روسيا) 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - وقعت شركة جازبروم -أكبر شركة منتجة للغاز في روسيا- ومؤسسة البترول الكويتية اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم في قطاع والنفط الغاز.
وجرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماع بين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية.
ولم يكشفا عن تفاصيل الاتفاق. وكانت جازبروم ناقشت مع الجانب الكويتي في وقت سابق الإمدادات الممكنة من الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الدولة الخليجية بالإضافة إلى التطبيق المشترك لمشروعات في قطاع النفط والغاز. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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