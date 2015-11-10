جازبروم الروسية توقع مذكرة تفاهم مع الكويت بشأن التعاون في قطاع النفط والغاز

ولم يكشفا عن تفاصيل الاتفاق. وكانت جازبروم ناقشت مع الجانب الكويتي في وقت سابق الإمدادات الممكنة من الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الدولة الخليجية بالإضافة إلى التطبيق المشترك لمشروعات في قطاع النفط والغاز. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)