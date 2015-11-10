مصحح-هيئة الاستثمار الكويتية ستضيف 500 مليون دولار لاستثماراتها في روسيا

(لتصحيح الاسم الأول لأمير الكويت في الفقرة الثانية)

سوتشي (روسيا) 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم الثلاثاء إن الهيئة العامة للاستثمار -الصندوق الثروة السيادي للكويت- خصصت 500 مليون دولار إضافية للاستثمار في مشروعات في روسيا بالشراكة مع الصندوق الروسي.

وقال الصندوق إن الاتفاق جرى توقيعه اليوم الثلاثاء في مدينة سوتشي الروسية في حضور الرئيس فلاديمير بوتين وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.