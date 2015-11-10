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الأهلي الكويتي يعلن إتمام صفقة شراء بنك بيريوس مصر

Tue Nov 10, 2015 2:26pm GMT
 
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دبي 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك الأهلي الكويتي في بيان اليوم الثلاثاء إنه أتم صفقة للاستحواذ على 98.5 بالمئة في بنك بيريوس مصر.

وأوضح البيان أن الأهلي دفع 150 مليون دولار لشراء الحصة في الوحدة المصرية للبنك اليوناني.

وأضاف أن من المقرر إعادة تسمية الوحدة لتصبح البنك الأهلي الكويتي مصر بعد موافقة السلطات الرسمية على الاسم الجديد الذي سيجري تعميمه على جميع فروع البنك وعددها 39 فرعا في النصف الأول من 2016.

واضطلع جيه.بي مورجان بدور المستشار المالي للصفقة بينما تولت ارنست آند يونج دور مستشار الصفقة والضريبة بحسب البيان. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 