وزير المالية الكويتي: لم نلغ ولا نعتزم إلغاء أي مشروع بسبب هبوط أسعار النفط

من أحمد حجاجي

الكويت 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح اليوم الأربعاء إن الكويت لم تلغ ولا تعتزم إلغاء مشروعات بسبب هبوط أسعار النفط وإن احتياطيات البلاد تتيح لها مواجهة هبوط النفط.

وقال الصالح في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر التمويل الإسلامي الذي جرى افتتاحه اليوم في العاصمة الكويتية "احتياطياتنا وقدراتنا المالية تمكننا من مواجهة هبوط أسعار النفط."

وأضاف أن الكويت لم تلغ ولا تعتزم إلغاء أي "مشروع تم اعتماده ورصدت له في ميزانية السنة هذه (اعتمادات مالية)."

وتابع الصالح "خططنا واحتياطياتنا وقدراتنا وتصنيفنا الائتماني كدولة يمكننا من مواجهة هذا الانخفاض (في أسعار النفط)."

وتقول وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيف الائتماني إن موازين المعاملات الجارية والميزانيات العامة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستظل معرضة لضغوط في ظل توقع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة لفترة أطول.

وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست -وهي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والبحرين- على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها. لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.