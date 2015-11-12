وزير المالية للعربية: الكويت قد تصدر سندات مقومة بالدولار أو الدينار

دبي 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح لتلفزيون العربية اليوم الخميس إن بلاده قد تصدر سندات مقومة بالدولار أو الدينار للمؤسسات المالية لسد العجز المالي الناجم عن تراجع أسعار النفط.

وأضاف الصالح "اصداراتنا متوقعة في القريب العاجل.. راح يكون إصدار لبعض المؤسسات بعضها هيكون إصدار بالدينار ويمكن أن تتزامن مع إصدار بالدولار."

وتابع قائلا "الصورة واضحة وخارطة الطريق مرسومة ونعلن عنها في وقتها إصدار بإصدار."

ولم يحدد الصالح متى سيتم الإصدار أو ما إذا كان إصدار تقليدي أو إسلامي. وفي سبتمبر أيلول قال الصالح إن الكويت تعتزم إصدار ديون سيادية بالعملة المحلية بحلول نهاية هذا العام.