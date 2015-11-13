البنك الكويتي التركي يفوض 6 مؤسسات لترتيب إصدار صكوك

اسطنبول 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك الكويتي التركي للمساهمة (كويت ترك) في بيان لبورصة اسطنبول إنه فوض ست مؤسسات لترتيب إصدار صكوك بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار لأجل عشر سنوات.

وذكر البنك الإسلامي -الذي يملك فيه بيت التمويل الكويتي (بيتك) حصة نسبتها 62 بالمئة- مساء أمس الخميس أنه فوض بيتك كابيتال وبنك دبي الإسلامي واتش.اس.بي.سي ونور بنك وكيو انفست وبنك الإمارات دبي الوطني لترتيب الصفقة.