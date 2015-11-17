بنك برقان الكويتي يعرض إعادة شراء سندات بقيمة 400 مليون دولار تستحق في 2020

الكويت 17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال بنك برقان الكويتي في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إنه دعا حاملي سندات بقيمة 400 مليون دولار عائدها 7.87 في المئة تستحق في 2020 إلى تقديم عروضهم لكي يقوم البنك بإعادة شراء هذه السندات.

من ناحية أخرى قال مرتبون إن عرض بنك برقان الكويتي لإعادة شراء الإصدار ينتهي في 27 نوفمبر تشرين الثاني الحالي على أن يتم إعلان النتائج في 30 من نفس الشهر. وفوض البنك اتش.اس.بي.سي لترتيب الصفقة.

وفي أغسطس آب الماضي حصل البنك على موافقة بنك الكويت المركزي على استرداد سندات دولارية قيمتها 400 مليون دولار كانت أصدرتها شركة تابعة له في 2010 .

كما حصل بنك برقان على موافقة المركزي على إعادة شراء سندات أخرى كان قد أصدرها بالدينار الكويتي وقيمتها 100 مليون دينار (330 مليون دولار) في 2012.

وأصدر البنك وهو تابع لشركة مشاريع الكويت القابضة سنداته الدولارية من خلال شركة ذات غرض خاص مملوكة له بنسبة مئة في المئة وهي سندات دين مساند بسعر 7.875 في المئة وتستحق في 2020.