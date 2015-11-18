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رئيس الكيماويات الكويتية: نقترب من توقيع اتفاق استحواذ على مصنع بالهند

Wed Nov 18, 2015 5:19pm GMT
 
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دبي 18 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية أسعد السعد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن الشركة تقترب من توقيع اتفاق للاستحواذ على 45 بالمئة من مصنع أوبال للأوليفينات في الهند.

وعزا السعد التأخر في إتمام الاتفاق إلى قوانين هندية صارمة لكنه قال إنه متفائل بالنظر الى دعم حكومة الهند ومتانة اقتصادها.

وقال السعد على هامش منتدى سنوي للبتروكيماويات في دبي "واجهنا العديد من التحديات لكي نصل إلى اتفاق ونطمح في الحصول على تسهيلات."

ومصنع أوبال للأوليفينات هو حاليا مشروع مشترك بين ثلاث شركات هندية هي مؤسسة النفط والغاز الطبيعي (أو.إن.جي.سي) وشركة جوجارات ستيت بتروليوم كورب (جي.إس.بي.سي) وهيئة الغاز الهندية المحدودة (جيل).

وشركة صناعات الكيماويات البترولية وحدة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة وتصنع الأسمدة والأوليفينات والمركبات العطرية في الكويت وتشارك في مشروعات مشتركة في أنحاء العالم. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
 