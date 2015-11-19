مقدمة 1-البترول الكويتية تتوقع انتعاش الطلب على النفط واستقرار العرض في السنوات المقبلة

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دبي 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية نزار العدساني اليوم الخميس إن الطلب على النفط الخام سيتحسن في نهاية المطاف مع انتعاش النمو الصيني في السنوات القليلة المقبلة بما يدعم الأسعار.

وقال العدساني خلال مؤتمر للبتروكيماويات في دبي "سينتعش الطلب وسيستقر المعروض في ضوء نقص الاستثمارات ومن ثم ستجد الأسعار دعما."

وأضاف "أعتقد أن نمو الطبقة الوسطى في الصين والإنفاق على البنية التحتية يعني زيادة السيارات وارتفاع الطلب على الغاز ومنتجات أخرى وسيواصل هذا الطلب النمو في نهاية المطاف."

غير أن العدساني قال إنه يتوقع استمرار تقلبات الأسعار في السنوات القادمة وسيتوقف الكثير على مدى سرعة استجابة إنتاج النفط الصخري الأمريكي لارتفاع الأسعار وعلى مدى انخفاض الطاقة الإنتاجية للخام بفعل تراجع الاستثمارات في مناطق أخرى.

كما توقع العدساني استمرار المنافسة بين منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين. وتسعى مؤسسة البترول الكويتية إلى نمو أنشطتها التكريرية في آسيا وتجري محادثات مع الصين واندونيسيا.

وقال "نتحدث مع الصينيين ولدينا مذكرة تفاهم مع الاندونيسيين وسنواصل الحديث معهم لكن ما من شيء ملموس لدينا حتى الآن" مشيرا إلى احتمال الإعلان عن مشروع مصفاة في آسيا العام المقبل.

وأضاف أنه تم استكمال 60 بالمئة من مصفاة فيتنام.