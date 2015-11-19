مصادر: الكويت من المرجح ان تعين وزيرا جديدا للبترول

من رانيا الجمل

دبي 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس ان من المرجح أن تعين الكويت وزيرا جديدا للبترول ضمن تعديل محدود في قطاع الطاقة بالبلد العضو في منظمة اوبك.

وأبلغت اربعة مصادر رويترز ان وزير البترول الحالي علي العمير الذي يواجه معارضة من داخل القطاع النفطي من المرجح تغييره لكن لم يتخذ قرار رسمي حتى الان.

وقال احد المصادر ان وزيرا جديدا للبترول بالانابة من المتوقع تسميته اوائل الاسبوع القادم.

وقال مصدر اخر ان من المحتمل ايضا حدوث تغييرات في مجالس ادارة الشركات النفطية المملوكة للدولة.

وقال مصدر ثالث ان وزير المالية الحالي ربما يعين وزيرا للبترول بالانابة لبعض الوقت لكنه اضاف انه الامور لن تتضح حتى يتم توقيع مرسوم.

ولم يرد العمير على الفور على طلبات للتعقيب.

وحاول العمير مؤخرا استحداث بعض التغييرات في ادارة الشركات النفطية المملوكة للدولة لكن محاولاته واجهت مقاومة.