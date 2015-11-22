صحيفة: وزير المالية الكويتي يقول إن الحكومة تدرس رفع رسوم الخدمات

دبي 22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - نقلت صحيفة الراي الكويتية اليوم الاحد عن وزير المالية أنس الصالح قوله إن الحكومة تدرس ما إذا كانت سترفع الرسوم على الخدمات التي تقدمها.

وقال الصالح إن الدراسة تأتي في إطار ما وصفه "بمشروع دولة" لترشيد الإنفاق ومراجعة سياسات الدعم وتنويع مصادر الدخل.

وأضاف "ليس الهدف منه فقط سد العجز نتيجة لانخفاض أسعار النفط، بل يكتسب طابع الديمومة سواء استمرت أسعار النفط في الانخفاض أو ارتفعت."

وأضاف بحسب الصحيفة أن أي زيادة في رسوم الخدمات أو أسعار البنزين ستقررها الحكومة وليس البرلمان ولكنه أوضح أن الحكومة سوف تتشاور مع البرلمان بشان المسائل التي تتطلب تشريعا.

وتنفق الحكومة بسخاء على دعم أسعار البنزين المحلية ومن شأن رفع الأسعار توفير مبالغ كبيرة ولكنها قضية سياسية حساسة وقد تواجه انتقادات في البرلمان.