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جدول-التضخم السنوي في الكويت يرتفع إلى 3.2% في أكتوبر

Tue Nov 24, 2015 11:35am GMT
 
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24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية
للإحصاء في الكويت اليوم الثلاثاء البيانات التالية لأسعار
المستهلكين في أكتوبر تشرين الأول:
        
التضخم (%)        أكتوبر 2015    سبتمبر 2015    أكتوبر 2014
 التغير الشهري      0.1           0.1           0.0
 التغير السنوي      3.2           3.1           3.0
    
    ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من
18بالمئة من سلة الأسعار 4.3 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين
الأول لكنها استقرت دون تغير عن الشهر السابق.
    قفزت تكاليف الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من إنفاق
المستهلكين 5.7 بالمئة على أساس سنوي لكنها استقرت على أساس شهري.

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 