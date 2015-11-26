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جدول-نمو الإقراض المصرفي في الكويت 5.1% في سبتمبر

Thu Nov 26, 2015 12:32pm GMT
 
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26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت
المركزي اليوم الخميس نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 5.3 في المئة في
سبتمبر أيلول على أساس سنوي من 3.4 في المئة في أغسطس آب.
    وارتفع معدل نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى 5.1 في
المئة من 4.3 بالمئة.
    
 المعروض النقدي (%)        سبتمبر 2015    أغسطس 2015    سبتمبر
2014
 التغير السنوي (ن1)         -0.9          0.1          13.7
 التغير السنوي (ن2)         5.3           3.4           4.3
 التغير السنوي (ن2-ن1)     7.9           4.7           1.0
 مطالبات البنوك على
    القطاع الخاص         5.1           4.3           6.9
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار           8.315     8.209       8.798       
التغير السنوي (%)              -5.5     -12.2        8.5       
    
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. 

 (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 