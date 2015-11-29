وزير النفط الكويتي: هبوط الأسعار سببه فائض الانتاج وتراجع الاقتصاد العالمي

من أحمد حجاجي

الكويت 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الأحد إن هبوط أسعار النفط سببه فائض الانتاج وتراجع الاقتصاد العالمي وإن تعافي الأسعار مرهون بتعافي الاقتصاد العالمي.

وفي تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر الاتحاد العالمي لعمال النفط والمناجم والكيماويات قال العمير "اليوم نعلم أن هناك انخفاضا في الأسعار نتيجة وجود فائض في الانتاج ونتيجة التراجع في الطلب العالمي والاقتصاد العالمي."

وأضاف قائلا "كل أملنا أن تتحسن المعطيات."

ويمثل الهبوط الكبير لأسعار النفط الذي يشكل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة تحديا كبيرا لحكومة الكويت التي بدأت بالفعل اتخاذ عدد من الخطوات التقشفية لمواجهة هذا الهبوط.

ومنذ منتصف 2014 هوى سعر النفط إلى أقل من نصف مستوياته ليحوم حول 45 دولارا للبرميل متأثرا بتخمة المعروض.