وزير كويتي: الحكومة طلبت ميزانية تعزيزية للتسليح لمدة 10 سنوات

من أحمد حجاجي

الكويت أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد العبدالله الصباح اليوم الثلاثاء إن الحكومة طلبت ميزانية تعزيزية لدعم التسليح لمدة عشر سنوات.

جاءت تصريحات الوزير في معرض رده على سؤال لرويترز بشأن ما أوردته صحيفة الراي الكويتية اليوم عن طلب الحكومة من البرلمان اعتماد ميزانية استثنائية يتم سحبها من الاحتياطي العام للدولة بمبلغ 6.2 مليار دينار لدعم تسليح القوات المسلحة.

غير أن الوزير امتنع عن ذكر قيمة الطلب مكتفيا بقوله "تم إرسال مرسوم بقانون بطلب اعتماد ميزانية تعزيزية للتسليح لمدة عشر سنوات."