تحالف مؤسسة الخليج للاستثمار يوقع عقود مشروع في البحرين

الكويت 2 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مؤسسة الخليج للاستثمار اليوم الأربعاء إن تحالفا يضمها مع شركات عالمية أبرم عقودا واتفاقات مع حكومة البحرين لتنفيذ مشروع منصة بحرية لاستلام الغاز الطبيعي المسال وإعادته للحالة الغازية.

وقالت المؤسسة المملوكة بالتساوي لحكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن التحالف يضم أيضا شركة تيكيه الكندية وشركة سامسونج الكورية ولم يذكر البيان شيئا عن قيمة الاتفاقات.

وأضاف أن المشروع سيقام بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل والتحويل قبالة منطقة الحد الصناعية في البحرين حيث سيحول كميات الغاز الذي تحتاجة المملكة لمواكبة التطور والتوسع العمراني والصناعي والخدمي.

ويتضمن المشروع منصة بحرية تقام على بعد أربعة كيلومترات داخل البحر لاستلام الغاز الطبيعي المسال بسعة 800 مليون قدم مكعب يوميا ومنصة لتحويل الغاز المسال إلى الحالة الغازية ووحدة مستقلة لإنتاج غاز النيتروجين وأنابيب لتوصيل الغاز الى محطة الاستلام والتخزين التابعة لشركة نفط البحرين.

تبلغ مدة تملك وتشغيل المشروع 20 عاما تبدأ من تاريخ اكتمال المشروع الذي يتوقع أن يكون منتصف عام 2018.

ووقع اختيار على تحالف مؤسسة الخليج للاستثمار من خلال مناقصة طرحتها الشركة القابضة للنفط والغاز واستقطبت تحالفات من شركات عالمية متخصصة.