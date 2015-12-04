ارتفاع واردات الكويت من الغاز المسال 17% في 2015

روما 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي بمؤسسة البترول الكويتية اليوم الجمعة إن واردات الكويت من الغاز الطبيعي المسال تتجه إلى الارتفاع نحو 17 بالمئة إلى ثلاثة ملايين طن في 2015 مدعومة بتنامي تنافسية هذا النوع من الوقود مقارنة مع زيت الغاز.

واستورد البلد العربي الخليجي حوالي 2.5 مليون طن في 2014 عبر مرفأ عائم يستأجره لأشهر ذروة الطلب على الطاقة من مارس آذار إلى نوفمبر تشرين الثاني مع خيار للتمديد لأشهر إضافية.

وقال خالد الصباح مدير مبيعات النفتا والبنزين وغاز البترول المسال إنه "يجري بحث" خيار تمديد عقد استئجار محطة الاستيراد العائمة الذي ينتهي في 2019.

وسيضاف ذلك إلى مرفأ بري لاستيراد الغاز المسال من المقرر أن يبدأ العمل في 2020. وقال الصباح "خيار امتلاك الاثنين مازال قيد الدراسة.. هناك خطة طموح لتوسعة (طاقة توليد) الكهرباء في الكويت."

والكويت مستورد موسمي للغاز الطبيعي المسال وتستأجر وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز من شركة جولار ال.ان.جي النرويجية لأشهر الصيف الحارة.

وقال الصباح إنه جرى تمديد فترة الاستئجار إلى نهاية ديسمبر كانون الأول هذا العام وقد يتقرر استئجار المحطة على مدار العام في المستقبل نظرا لتنامي الطلب.

وقال "هناك خطة للعمل على مدار السنة مع تخصيص شهر أو شهرين للصيانة السنوية."