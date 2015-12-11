مصدر: الكويت تخفض سعر بيع الخام إلى آسيا في يناير 0.25 دولار
سنغافورة 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مصدر مطلع بتجارة النفط اليوم الجمعة إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام إلى المشترين الآسيويين في يناير كانون الثاني بما يقل 3.75 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي أي بانخفاض 0.25 دولار عن الشهر السابق.
وبهذا يقل خصم الخام قياسا إلى الخام العربي المتوسط السعودي بمقدار 0.05 دولار إلى 0.55 دولار للبرميل في يناير كانون الثاني حسبما تظهره حسابات لرويترز.
كان سعر البيع الرسمي للخام الكويتي في ديسمبر كانون الأول يقل 3.50 دولار للبرميل عن متوسط عمان ودبي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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