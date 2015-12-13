مصر تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية

القاهرة 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - يلتقى رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل بالمسؤولين والمستثمرين السعوديين هذا الأسبوع في محاولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع سعي مصر لإنعاش اقتصادها الذي يعاني من نقص العملة الأجنبية.

تأتي المحادثات إثر زيارة قام بها إسماعيل وعدة وزراء إلى السعودية في وقت سابق هذا الشهر لعرض مشاريع محتملة وإعطاء دفعة لتعهدات مؤتمر الاستثمار الذي استضافته شرم الشيخ في مارس آذار.

كانت مصر استقطبت تعهدات خليجية قيمتها 12 مليار دولار خلال المؤتمر الذي حث فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي المستثمرين الأجانب على مساعدة مصر على تجاوز تداعيات القلاقل التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.

وجرى إيداع نحو ستة مليارات دولار في البنك المركزي المصري لتعزيز احتياطياته المتناقصة من النقد الأجنبي. وكان من المقرر أن يأتي باقي المبلغ من استثمارات معظمها مازال قيد التفاوض.

وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر من بين المشاركين في الزيارة السعودية.

وأبلغت رويترز في مقابلة جرت حديثا "كان لدينا خارطة طريق واضحة. كان لدينا مشاريع مختلفة. كان لدينا مشاريع تنموية قدمتها ومعظمها بالشراكة مع الصندوق السعودي للتنمية.

"هناك وفد سيزورنا قريبا وهو وفد عالي المستوى من السعودية للقيام بالخطوات التالية."

وقالت الحكومة في البيان إن ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان سيزور القاهرة على رأس وفد سعودي هذا الأسبوع.