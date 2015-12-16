مسؤول كويتي: عجز الموازنة الفعلي مليارا دينار حتى أكتوبر

من أحمد حجاجي

الكويت 16 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتية اليوم الأربعاء إن حجم العجز الفعلي في ميزانية السنة المالية الحالية بلغ حوالي ملياري دينار (6.6 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول.

وتوقع حمادة خلال مناسبة بالكويت أن يصل العجز الفعلي بميزانية العام إلى ما بين خمسة وستة مليارات دينار.

وأضاف أن من المتوقع توفير مليار دينار في السنة في حالة ترشيد دعم البنزين. وأشار إلى أن الكويت تنوي توحيد الضرائب على الشركات المحلية والأجنبية عند عشرة بالمئة قائلا إن هذا سيحقق عائدا يتجاوز الملياري دينار سنويا.