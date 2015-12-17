جدول-نمو الإقراض المصرفي بالكويت ينتعش إلى 5.6% في أكتوبر

17 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي اليوم الخميس تباطؤ نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 3.1 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول من 5.3 بالمئة في سبتمبر أيلول. وانتعش نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى 5.6 بالمئة من 5.1 بالمئة. المعروض النقدي (%) أكتوبر 2015 سبتمبر 2015 أكتوبر 2014 التغير السنوي (ن1) -1.0 -0.9 8.1 التغير السنوي (ن2) 3.1 5.3 2.5 التغير السنوي (ن2-ن1) 4.7 7.9 0.5 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 5.6 5.1 4.7 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 7.942 8.314 8.983 التغير السنوي (%) -11.6 -5.5 10.6 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)