جدول-تقلص الفائض التجاري للكويت ‭66‬% على أساس سنوي في الربع/‭3‬

21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الاثنين تقلص فائض التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 66 بالمئة في الربع الثالث من 2015 عن مستواه قبل عام ليصل إلى 1.84 مليار دينار (6.1 مليار دولار) مع انخفاض إيرادات الصادرات جراء هبوط أسعار النفط. التجارة الخارجية للكويت الربع/3 الربع/2 الربع/3 (بالمليون دينار) 2015 2015 2014 الصادرات 4170.7 4828.1 7601.4 الواردات 2334.7 2441.2 2247.5 الفائض 1836.1 2386.9 5353.9 التغير السنوي للقيمة بالدينار (%) الصادرات الاسمية -45.1 -38.6 الواردات الاسمية 3.9 11.8 ملحوظة: بيانات أحدث فترة غير نهائية والبيانات السابقة معدلة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)