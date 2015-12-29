مقدمة 1-صحيفة: الكويت ترسل قوات الى السعودية للتصدي لهجمات جماعة الحوثي اليمنية

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الكويت 29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت صحيفة القبس الكويتية اليوم الثلاثاء نقلا عن مصدر مطلع إن الكويت قررت إرسال قوات الى المملكة العربية السعودية للتصدي للهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية.

وعلى الرغم من أن الكويت عضو في التحالف الذي تقوده السعودية ويقصف الحوثيين المتحالفين مع ايران منذ تسعة أشهر فإنها لم ترسل قوات برية الى الصراع في اليمن الذي قتل فيه عشرات الجنود من جاراتها الإمارات والبحرين والسعودية.

وقالت الصحيفة "قررت الكويت مشاركة القوات البرية ممثلة في كتيبة المدفعية في عمليات ضرب مواقع العدوان الحوثي على المملكة العربية السعودية."

وذكرت الصحيفة أن مجلس الوزراء "بارك في اجتماعه أمس (الإثنين) المشاركة في الدفاع عن أراضي المملكة باعتبار أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن كل دولة عضو في مجلس التعاون (لدول الخليج العربية)."

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عضويته السعودية والإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت.

ولم ترد وزارة الخارجية الكويتية على الفور على طلبات للتعليق.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية في الصراع باليمن في 26 مارس آذار بعد أن اضطرت الحكومة لمغادرة البلاد إثر التقدم الذي أحرزه الحوثيون.