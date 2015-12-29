موجز لأهم الأنباء الساعة 1300 بتوقيت جرينتش

بغداد 29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر أمنية إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وصل إلى الرمادي اليوم الثلاثاء بعد يوم من إعلان انتزاع المدينة الواقعة في غرب البلاد من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية عقب حصار دام شهورا.

الكويت - قالت صحيفة القبس الكويتية اليوم الثلاثاء نقلا عن مصدر مطلع إن الكويت قررت إرسال قوات الى المملكة العربية السعودية للتصدي للهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية.

القدس - قضت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الثلاثاء بسجن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت 18 شهرا مخففة الحكم الذي صدر ضده في قضية رشوة عام 2014 وهو السجن ستة أعوام.

القاهرة - نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الثلاثاء قول وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري مجدي العجاتي إن جلسات المجلس الذي انتخب أواخر العام الحالي ستبدأ في الغالب في العاشر من يناير كانون الثاني المقبل.