إعادة-اليونان توقع اتفاقا لبيع منتجع فاخر لصندوق مملوك لمستثمرين عرب واتراك

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اثينا 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الصندوق المسؤول عن الخصخصة في اليونان اليوم الأحد انه وقع صفقة بقيمة 400 مليون يورو مع صندوق جيرمين ستريت العقاري لبيع استير بالاس وهو منتجع فاخر خارج اثينا.

والصندوق يمثل مستثمرين من تركيا وأبوظبي ودبي الكويت ودول خليجية أخرى.

وكانت المحكمة الإدارية العليا منعت بيع مجمع فندق استير بالاس قائلة إن المخطط المقدم للبلدة يتعارض مع القوانين اليونانية إذ ان تشييد اعداد كبيرة من المباني السكنية يضر بالبيئة الطبيعية والحضرية.

وقال صندوق تنمية اصول الجمهورية اليونانية "وقع صندوق جيرمين ستريت العقاري اتفاقا جديدا لتقديم تعديل اسلوب تحديد مناطق خاصة وخطة تطوير استير بالاس."

واضاف الصندوق أن الاتفاق يضمن تعديل خطة جيرمين بشأن المنتجع بما يتفق مع رأي المحكمة.

وتابع الصندوق اليوناني "من المتوقع الانتهاء من العملية بأسرها في النصف الأول من 2016."