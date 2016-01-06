تسرب غاز بمصفاة ميناء الأحمدي الكويتية يصيب عاملا دون تأثر العمليات

الدوحة 6 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تسربا للغاز وقع في مصفاة ميناء الأحمدي اليوم الأربعاء وأسفر عن إصابة أحد العاملين لكنه لم يؤثر على عمليات المصفاة.

وقال علي عبد الله نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بشركة البترول الوطنية الكويتية في تصريحات للوكالة إن طواقم المصفاة سيطرت على التسرب الذي وقع في الخط الثاني بمصنع إسالة الغاز في المصفاة.