مقدمة 1-مصادر: بنك برقان الكويتي يختار شركتين لترتيب إصدار سندات بقيمة 100 مليون دينار

(لإضافة خلفية وتفاصيل)

دبي 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن بنك برقان الكويتي ثالث أكبر بنك كويتي من حيث قيمة الاصول اختار شركتي إن.بي.كيه كابيتال وكامكو لترتيب إصدار محتمل لسندات بقيمة 100 مليون دينار (329.4 مليون دولار).

وقالت المصادر لرويترز طالبة عدم الكشف عن إسمها إن بنك برقان قد يبدأ تسويق هذه السندات خلال الأسبوع الحالي.

وبنك برقان هو واحد من البنوك الخليجية التي تسعى حاليا للحصول على تمويل من أجل تخفيف حدة الضغوط المتعلقة بشح السيولة والناجمة عن هبوط أسعار النفط.

وتأتي هذه السندات بعد أن وقع البنك في ديسمبر كانون الأول اتفاقا يحصل بموجبه على تسهيلات ائتمانية مشتركة بمبلغ 350 مليون دولار من عدة بنوك.

وقال البنك في حينها إن مدة القرض سنتان مبينا أنه سيستخدم "لأغراض التمويل العام."