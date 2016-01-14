مقدمة 1-مصادر: اديسون الإيطالية تريد بيع جزء من حقل أبو قير بمصر

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من جيانكارلو نافاك وستيفن جوكس

ميلانو 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن اديسون ثاني أكبر شركات الطاقة الإيطالية والمملوكة لشركة إي.دي.اف الفرنسية تحاول بيع جزء من حقلها أبو قير في مصر وإنها فتحت دفاترها أمام المشترين المحتملين ومن بينهم الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.

وتملك اديسون التي دفعت نحو 1.4 مليار دولار مقابل حقل أبو قير في 2009 جميع حقوق التنقيب والإنتاج في الحقل لكنها تديره من خلال مشروع مشترك مع الهيئة المصرية العامة للبترول.

وقال مصدر "فتحت الدفاتر والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية واحدة من بين أربع شركات على الأقل أبدت اهتمامها."

وقال مصدر آخر إن الشركة الكويتية وآخرين مهتمون لكنه قال إن هبوط أسعار النفط يبطئ وتيرة العملية.

وقالت اديسون في تصريحات أرسلت إلى رويترز إنها قد تقلص حصتها في أبو قير بينما تظل الشركة المشغلة للامتياز.

وقالت متحدثة باسم الشركة "في إطار نشاطها في إدارة المحافظ تدرس اديسون تقليص حصتها في أبو قير لكن مع الاحتفاظ بحصة الأغلبية والبقاء في مصر كمشغل على المدى الطويل."