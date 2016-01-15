مصادر: الكويت تدرس عروضا لاتفاق مدته 15 عاما لشراء الغاز المسال

15 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر تجارية إن الكويت تدرس عروضا قدمها موردون للغاز الطبيعي المسال في صفقة مدتها 15 عاما يبدأ سريانها عام 2021.

وذكرت المصادر أن الكويت تسعى لشراء ما لا يقل عن 1.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال يتم توريدها خلال تلك الفترة ودعت فقط المنتجين ذوي الثقل للمشاركة في المناقصة.