سفن الكويتية تفوز بعقدين قيمتهما 28 مليون دينار

الكويت 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية اليوم الأحد إنها فازت بمناقصة وخطاب تكليف لمشروعين قيمتهما 28 مليون دينار (92.17 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان إنه تمت ترسية مناقصة عليها بمبلغ 22.3 مليون دينار لصالح شركة نفط الكويت وتبلغ مدة العقد 503 أيام.

وأوضح البيان أن المناقصة تتعلق بمشروع "إنشاء نظام تجميع خط أنابيب رئيسي متشعب لنقل السوائل من العديد من الآبار الى ثلاثة مراكز للتجميع... في شمال الكويت مع المقاول الرئيسي للمشروع."

وقال بيان آخر إن سفن استلمت خطاب تكليف من شركة شيفرون العربية السعودية لمشروع قيمته 5.7 مليون دينار مدته سبعة أشهر.

وقال البيان إن المشروع يتعلق "بأعمال تجديد شمندورة أحادية الرباط واستبدال السلسلة الخاصة بها."

وتوقعت الشركة أن يتحقق من هذين المشروعين أرباح تشغيلية ستدرج ضمن بيانات عامي 2016 و 2017 دون مزيد من التفاصيل.