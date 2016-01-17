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جدول-انكماش المعروض النقدي بالكويت في نوفمبر

Sun Jan 17, 2016 1:55pm GMT
 
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17 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت
المركزي اليوم الأحد تراجع المعروض النقدي (ن2) بنسبة 0.8 بالمئة
على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني وهو أول هبوط منذ 2008 على
الأقل ويأتي عقب زيادة 3.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
    وزاد معدل نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى 5.7 بالمئة من
5.6 بالمئة.
    
 المعروض النقدي (%)        نوفمبر 2015    أكتوبر 2015    نوفمبر
2014
 التغير السنوي (ن1)          -8.2          -1.0           14.7
 التغير السنوي (ن2)          -0.8           3.1           4.5
 التغير السنوي (ن2-ن1)       2.3           4.7           0.8
 مطالبات البنوك على
    القطاع الخاص           5.7           5.6           5.2
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار           8.006       7.942       8.997 التغير
السنوي (%)           -11.0        -11.6        3.8
    
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية- تحرير أحمد إلهامي)
 