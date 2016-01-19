مسؤول: الكويت قد تعلن عن خفض في دعم البنزين والكيروسين هذا الربع

أبوظبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية نزار العدساني اليوم الثلاثاء إن الكويت عضو منظمة أوبك قد تعلن عن تخفيضات في دعم البنزين والكيروسين بحلول نهاية مارس آذار.

وقال العدساني خلال مؤتمر عن الطاقة "الحكومة تقدم دعما ضخما. سيتم رفع الدعم تدريجيا. في الربع الأول من 2016 سيكون هناك شيء ما بشأن دعم البنزين والكيروسين."