الكويت تدفع 100 مليون دولار مقابل حصة بمشروع كوري سعودي

دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - اتفقت شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية على شراء 25 بالمئة في مشروع مملوك لشركة اس.كيه جاس الكورية الجنوبية والمتقدمة للبتروكيماويات السعودية مقابل 100 مليون دولار.

أعلن ذلك مساهمو الشركات الثلاث.

وستستثمر شركة صناعة الكيماويات البترولية وهي وحدة لمؤسسة البترول الكويتية في اس.كيه أدفانسد التي تشيد مشروعا لإنتاج 600 ألف طن سنويا من البروبلين في كوريا الجنوبية.

وتعمل اس.كيه جاس في توزيع غاز البترول المسال.

وسيتولى مشروع مملوك للمساهمين الثلاثة إدارة اس.كيه أدفانسد حيث ستحتفظ اس.كيه جاس بحصة نسبتها 45 بالمئة وتحوز الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي المملوكة للمتقدمة السعودية 30 بالمئة.

كانت المتقدمة استثمرت من قبل 135 مليون دولار مقابل حصة قدرها 35 بالمئة. وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن وحدتها المتقدمة للاستثمار العالمي اتفقت على بيع خمسة بالمئة لتقلص حيازتها إلى 30 بالمئة.

وسيولد البيع 16 مليون ريال (4.3 مليون دولار) للمتقدمة السعودية ستظهر في نتائج الربع الأول من العام.