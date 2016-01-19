بلدية الكويت توقع عقدا بقيمة 602 مليون دينار لتطوير نظام المعلومات الجغرافية
القاهرة 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء إن بلدية الكويت وقعت اليوم عقدا بقيمة 602 مليون دينار (1.98 مليار دولار) لتطوير وتحديث نظام المعلومات الجغرافية.
وذكرت الوكالة أنه تم توقيع العقد "مع المكتب الاستشاري العالمي الخطيب بالمشاركة مع مكتب الموسوي للاستشارات الهندسية."
وأضافت أن مدة تنفيذ العقد تصل إلى 15 شهرا.
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