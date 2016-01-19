بلدية الكويت توقع عقدا بقيمة 602 مليون دينار لتطوير نظام المعلومات الجغرافية

القاهرة 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء إن بلدية الكويت وقعت اليوم عقدا بقيمة 602 مليون دينار (1.98 مليار دولار) لتطوير وتحديث نظام المعلومات الجغرافية.