حصري-شركة شحن مدعومة سعوديا تستأنف العمل مع إيران

من جوناثان سول

لندن 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - تستأنف شركة الملاحة العربية المتحدة العمل مع إيران بعد رفع العقوبات الغربية رغم الخلافات السياسية الحادة بين طهران والسعودية أحد كبار مساهمي الشركة.

وأدى الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران إلى رفع العقوبات الدولية على تصدير النفط والقيود التي كانت تعقود أنشطة البنوك والتأمين والشحن البحري.

وتبدي السعودية تحفظات شديدة إزاء رفع العقوبات على منافسها الإقليمي الذي قطعت علاقاتها معه في وقت سابق هذا الشهر بعد الهجوم الذي تعرضت له سفارتها في طهران إثر قيام الرياض بإعدام رجل دين شيعي سعودي.

ولدول الخليج الأخرى المساهمة في شركة الملاحة العربية المتحدة علاقات متوترة مع إيران أيضا.

لكن مصدرا قريبا من الشركة أوضح أن الاعتبارات التجارية أهم من المصاعب السياسية بالنسبة للشركة.

وأبلغت شركة الملاحة العربية المتحدة التي مقرها الكويت رويترز اليوم الأربعاء أنها "بدأت قبول الشحنات من إيران وإليها."

وقالت في بيان إن عددا من العقوبات مازال قائما ومن ثم فإن قبول نقل الشحنات من إيران وإليها سيظل يتوقف على القيود الداخلية الصارمة للشركة والتي تتماشى مع القوانين الدولية والعقوبات السارية.