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جدول-تراجع التضخم السنوي في الكويت إلى 3% في ديسمبر

Sun Jan 24, 2016 12:28pm GMT
 
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24 يناير كانون الثاني (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية
للإحصاء في الكويت اليوم الأحد البيانات التالية لأسعار المستهلكين
في ديسمبر كانون الأول:
        
التضخم (%)        ديسمبر 2015    نوفمبر 2015    ديسمبر 2014
 التغير الشهري      0.9           0.1           1.0
 التغير السنوي      3.0           3.1           3.0
    
    ملحوظة: قفزت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من
18بالمئة من سلة الأسعار 4.6 بالمئة عنها قبل عام وزادت 0.1 بالمئة
عن الشهر السابق.
    صعدت تكاليف الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من إنفاق
المستهلكين ستة بالمئة على أساس سنوي وارتفعت 2.9 بالمئة على أساس
شهري.

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 