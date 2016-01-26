مسؤول: أسعار النفط المنخفضة "واقع جديد" لكن الإمارات ملتزمة بتنفيذ مشروعات

الكويت 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مسؤول إماراتي بارز اليوم الثلاثاء إن تدني أسعار النفط واقع جديد على جميع المنتجين التعايش معه لكنه أضاف أن هذا لن يؤثر على مشروعات تنمية الطاقة طويلة الأجل في الإمارات العربية المتحدة التي تتمتع باقتصاد أكثر قدرة على الصمود.