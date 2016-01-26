مسؤول: أسعار النفط المنخفضة "واقع جديد" لكن الإمارات ملتزمة بتنفيذ مشروعات
الكويت 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مسؤول إماراتي بارز اليوم الثلاثاء إن تدني أسعار النفط واقع جديد على جميع المنتجين التعايش معه لكنه أضاف أن هذا لن يؤثر على مشروعات تنمية الطاقة طويلة الأجل في الإمارات العربية المتحدة التي تتمتع باقتصاد أكثر قدرة على الصمود.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية علي الجروان خلال منتدى الطاقة في الكويت "تعهدنا بمشروعات كبرى وتطويرها...مازالت ذات جدوى مع تدني الأسعار. نحن (منتجون) لأجل طويل. أسعار النفط واقع جديد علينا قبوله." (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.