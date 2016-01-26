مندوبة الكويت في أوبك: النفط سيظل في نطاق 40-60 دولارا حتى 2020

من أحمد حجاجي

الكويت 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت نوال الفزيع مندوبة الكويت في منظمة أوبك إن أسعار النفط قد تشهد تحسنا بعد سنة 2020 لكن قبل ذلك ستكون "الأوضاع صعبة" وستتحرك أسعار النفط في نطاق بين 40 و60 دولارا للبرميل.

وقالت الفزيع للصحفيين اليوم الثلاثاء إن التوقعات تشير إلى أن الاسعار سوف تكون أعلى مما هي عليه الآن خلال الفترة من 2020 إلى 2030.

وأضافت "ومن اليوم الى 2020 ستكون الأوضاع صعبة.. ولا نتوقع أن تكون هناك تغييرات كبيرة في السوق النفطية."

وبسؤالها عن مستويات الأسعار للبرميل قالت "نتكلم عن 40 الى 60 دولارا (للبرميل) بعد نهاية 2016.. وبعد 2020 لعل وعسى تصير بين 60 و80 (دولارا للبرميل)."

وذكرت الفزيع إن إمدادات النفط الإيرانية الإضافية المتوقع دخولها السوق ستضغط على أسعار النفط ولكن "ينبغي التريث والانتظار لنرى حجم ما يمكن أن تضيفه إيران فعليا للسوق."

وأضافت أن أوبك ترحب بأي محاولات من المنتجين المستقلين لتحقيق استقرار في السوق.

وقالت "لا يمكن عقد اجتماع طارئ لأوبك من دون تعاون حقيقي بين المنتجين من داخل المنظمة وخارجها."