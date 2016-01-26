مقدمة 1-مندوبة الكويت في أوبك: النفط سيظل في نطاق 40-60 دولارا حتى 2020

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من أحمد حجاجي ورانيا الجمل

الكويت 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت نوال الفزيع مندوبة الكويت في منظمة أوبك إن أسعار النفط قد تشهد تحسنا بعد سنة 2020 لكن قبل ذلك ستكون "الأوضاع صعبة" وستتحرك أسعار الخام في نطاق بين 40 و60 دولارا للبرميل.

وقالت الفزيع للصحفيين اليوم الثلاثاء إن التوقعات تشير إلى أن الأسعار سوف تكون أعلى مما هي عليه الآن خلال الفترة من 2020 إلى 2030.

أضافت "ومن اليوم إلى 2020 ستكون الأوضاع صعبة.. ولا نتوقع أن تكون هناك تغييرات كبيرة في السوق النفطية."

وبسؤالها عن مستويات الأسعار للبرميل قالت "نتكلم عن 40 إلى 60 دولارا (للبرميل) بعد نهاية 2016... وبعد 2020 لعل وعسى تصير بين 60 و80 (دولارا للبرميل)."

وذكرت الفزيع أن إمدادات النفط الإيرانية الإضافية المتوقع دخولها السوق ستضغط على أسعار الخام ولكن "ينبغي التريث والانتظار لنرى حجم ما يمكن أن تضيفه إيران فعليا للسوق."

أضافت "أثر الخام الإيراني يعتمد على التوقيت الذي سيأتي فيه للسوق وكمياته وانواعه وأين سيجري تسويقه... لكن أي إمدادات إضافية فوق المستويات الحالية ستضع ضغوطا على الأسعار."