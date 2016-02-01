وكالة: البترول الكويتية العالمية تستكمل بيع مصفاة في روتردام

دبي أول فبراير شباط (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن شركة البترول الكويتية العالمية أعلنت اليوم الاثنين استكمال عملية بيع مصفاة يوروبورت في مدينة روتردام الهولندية إلى جنفور التجارية العالمية.

ونقلت كونا عن الشركة الكويتية قولها إن جنفور ستستمر في تشغيل عمليات التكرير في المصفاة مع احتفاظ البترول العالمية بمركز الأبحاث والتطوير في روتردام.

وقالت البترول العالمية إن بيع المصفاة "جاء بعد بحث مستفيض قامت به الشركة لإيجاد المشتري المناسب للمصفاة وذلك بعد أن أعادت الشركة تقييم استراتيجيتها للمصفاة" مضيفة أنها ستواصل ضخ المزيد من الاستثمارات في أوروبا وخصوصا في محطات التخزين.

ولم يتم الإفصاح عن قيمة الصفقة.