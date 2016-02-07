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تلفزيون: الكويت الوطني قد يضطر لتجنيب مزيد من المخصصات

Sun Feb 7, 2016 10:46am GMT
 
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دبي 7 فبراير شباط (رويترز) - قال عصام الصقر الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني في مقابلة بثها تلفزيون العربية اليوم الأحد إن البنك قد يضطر إلى تجنيب مزيد من المخصصات لتغطية القروض المتعثرة إذا استمر ضعف الأسواق.

كان أكبر بنك تجاري كويتي أعلن الشهر الماضي تراجع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 6.3 بالمئة إلى 54.24 مليون دينار (180.8 مليون دولار). وقال الصقر في المقابلة إن التراجع يعود إلى انخفاض أسواق الأسهم ومخصصات احترازية.

وقال إنه سيكون من الضروري تجنيب مزيد من المخصصات إذا استمر تراجع أسعار الأصول وانخفاض أسواق الأسهم على النحو الذي قد يفضي إلى نتائج سيئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 