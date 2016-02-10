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مصادر: الكويت تحدد سعر البيع الرسمي للخام إلى آسيا بزيادة 15 سنتا

Wed Feb 10, 2016 7:00am GMT
 
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طوكيو 10 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر في قطاع النفط اليوم الأربعاء إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي للنفط إلى زبائنها في آسيا في مارس آذار عند متوسط سعر خامي عمان ودبي ناقصا 2.90 دولار للبرميل وذلك بزيادة قدرها 15 سنتا عن الشهر السابق.

وكانت الكويت حددت سعر البيع الرسمي بفارق 3.05 دولار للبرميل دون متوسط سعر خامي عمان ودبي في الشحنات تحميل فبراير شباط.

وترتبط المعادلة السعرية للنفط الخام الكويتي عموما بسعر الخام العربي المتوسط الذي تنتجه المملكة العربية السعودية. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 