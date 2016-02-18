وكالة: السيطرة على حريق في موقع بئر نفطي شمال الكويت

الكويت 18 فبراير شباط (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تمت السيطرة الليلة الماضية على حريق اندلع مساء يوم الثلاثاء في موقع يجري حفر بئر نفطي فيه شمال البلاد.

ونقلت الوكالة عن سعد العازمي المتحدث باسم شركة نفط الكويت قوله إن فرقا متخصصة "تقوم حاليا بعمل اللازم واتخاذ الإجراءات الاحتياطية لتجنب اندلاع الحريق مرة أخرى."

وتشمل تلك الإجراءات "تبريد المنصة والتأكد من ترك شعلة صغيرة لتعمل على حرق أي غاز متواجد في المنطقة."