مقدمة 1-الكويت تسيطر على حريق في موقع نفطي

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الكويت 18 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة نفط الكويت إنها سيطرت الليلة الماضية على حريق اندلع مساء الثلاثاء في موقع يجري حفر بئر نفطي فيه شمال البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت سعد راشد العازمي في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه "تم ولله الحمد السيطرة على حريق منصة الحفر 878 شمال الكويت حيث تم إخماد النيران التي اندلعت بالمنصة."

وأضاف "تقوم الفرق المعنية حاليا بعمل اللازم .. واتخاذ الاجراءات الاحتياطية لتجنب اندلاع الحريق مرة أخرى كتبريد المنصة والتأكد من ترك شعلة صغيرة لتعمل على حرق أي غاز متواجد في المنطقة كإجراء احترازي."

وأكد أنه تم إبقاء حالة الطوارئ القصوى قائمة إلى أن يتم تقييم الحالة لاحقا.

من ناحية أخرى ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس الوزراء قام بجولة في حقول الشمال النفطية تفقد خلالها سير العمل عقب الحريق.

واستمع الشيخ جابر إلى شرح من أنس الصالح وزير النفط بالوكالة لأسباب الحريق والإجراءات المتخذة لمعالجة آثاره.

وقالت الوكالة إن رئيس الوزراء "أثنى" خلال الجولة علي جهود العاملين في الحقول ورجال الاطفاء التي ساهمت بسرعة اطفائه دون امتداده للمواقع الاخرى.